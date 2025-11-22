Soirée transformistes Charleville-Mézières

Soirée transformistes

75 rue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Devenue une véritable tradition au 75, la soirée cabaret transformiste fait son grand retour pour une nouvelle édition pleine de surprises et d’éclat.Toujours aussi attendue, la troupe En Vogue revient sur scène avec l’énergie et le talent qu’on lui connaît. Au programme un spectacle haut en couleur mêlant plumes, strass, paillettes, chorégraphies flamboyantes et numéros décalés, le tout relevé par une bonne dose d’humour, DJ en fin de soirée, sans oublier une première partie assurée avec brio par Andréa Caltagirone.Dans une ambiance festive et conviviale, laissez-vous emporter par un univers où élégance rime avec exubérance, et où chaque performance promet de marquer les esprits.Une soirée unique, à partager entre amis ou en famille, pour vivre un moment inoubliable.Dîner spectacle DJ fin de soirée Première partie avec Andréa CaltagironePour réserver, cliquez ici

English :

Now a veritable tradition at Le 75, the cabaret-transformist evening is back for a new edition full of surprises and sparkle.As eagerly awaited as ever, the En Vogue troupe returns to the stage with their renowned energy and talent. On the program: a colorful show combining feathers, rhinestones, sequins, flamboyant choreography and offbeat acts, all spiced up with a good dose of humor, a DJ at the end of the evening, not forgetting an opening act provided with brio by Andréa Caltagirone.In a festive and convivial atmosphere, let yourself be carried away by a universe where elegance rhymes with exuberance, and where each performance promises to leave its mark.A unique evening, to share with friends or family, to experience an unforgettable moment.Dinner show DJ at the end of the evening Opening act with Andréa CaltagironeTo book, click here

German :

Die Kabarett-Transformershow, die im 75 zu einer echten Tradition geworden ist, kehrt mit einer neuen Ausgabe voller Überraschungen und Glanz zurück.Die Truppe En Vogue, die immer mit Spannung erwartet wird, kehrt mit der Energie und dem Talent, die man von ihr kennt, auf die Bühne zurück. Auf dem Programm steht eine farbenfrohe Show mit Federn, Strass, Pailletten, flammenden Choreographien und schrägen Nummern, gewürzt mit einer gehörigen Portion Humor, einem DJ am Ende des Abends und einer Vorgruppe, die von Andréa Caltagirone mit Bravour bestritten wird.In einer festlichen und geselligen Atmosphäre können Sie sich in eine Welt entführen lassen, in der Eleganz und Überschwang zusammenkommen und jede Darbietung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.Ein einzigartiger Abend, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können, um einen unvergesslichen Moment zu erleben.Abendessen Show DJ am Ende des Abends Vorgruppe mit Andréa CaltagironeZur Reservierung klicken Sie hier

Italiano :

Diventata ormai una vera e propria tradizione a Le 75, la serata cabaret-trasformista torna per un’altra edizione ricca di sorprese e scintille, con l’attesissima troupe En Vogue che torna sul palco con tutta la sua energia e il suo talento. In programma: uno spettacolo colorato che combina piume, strass, paillettes, coreografie sgargianti e numeri fuori dagli schemi, il tutto condito da una buona dose di umorismo, un DJ a fine serata, senza dimenticare un numero di apertura fornito con brio da Andréa Caltagirone.In un’atmosfera festosa e conviviale, lasciatevi trasportare da un universo in cui l’eleganza fa rima con l’esuberanza, e in cui ogni performance promette di lasciare il segno.Una serata unica, da condividere con gli amici o la famiglia, per un’esperienza indimenticabile.Cena spettacolo DJ a fine serata Opening act con Andréa CaltagironePer prenotare, cliccate qui

Espanol :

Convertida en una auténtica tradición en Le 75, la velada cabaretera-transformista vuelve en una nueva edición llena de sorpresas y brillo, con la esperada compañía En Vogue, que regresa al escenario con toda su energía y talento. En el programa: un espectáculo lleno de color que combina plumas, pedrería, lentejuelas, coreografías extravagantes y números desenfadados, todo ello aderezado con una buena dosis de humor, un DJ al final de la velada, sin olvidar un número de apertura a cargo con brío de Andréa Caltagirone.En un ambiente festivo y distendido, déjese llevar por un universo donde la elegancia rima con la exuberancia, y donde cada espectáculo promete dejar huella.Una velada única, para compartir con amigos o en familia, para una experiencia inolvidable.Cena espectáculo DJ al final de la velada Actuación de apertura con Andréa CaltagironePara reservar, haga clic aquí

