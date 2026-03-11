Soirée Trash & Death Le Dropkick Bar Limoges
Soirée Trash & Death Le Dropkick Bar Limoges vendredi 13 mars 2026.
Soirée Trash & Death
Le Dropkick Bar 16 Rue du Port du Naveix Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Le Dropkick Bar organise la soirée Trash & Death où vous pourrez vibrer aux rythmes de trois groupes Soulbreaker (trash metal), Severed Soul (death trashcore) et Pussy of War (death oldschool).
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Le Dropkick Bar 16 Rue du Port du Naveix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 00 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Trash & Death
L’événement Soirée Trash & Death Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole