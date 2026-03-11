Soirée Trash & Death Le Dropkick Bar Limoges

Soirée Trash & Death

Le Dropkick Bar organise la soirée Trash & Death où vous pourrez vibrer aux rythmes de trois groupes Soulbreaker (trash metal), Severed Soul (death trashcore) et Pussy of War (death oldschool).

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Le Dropkick Bar 16 Rue du Port du Naveix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 00 14

English : Soirée Trash & Death

