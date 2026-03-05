Soirée très SymPat(r)ick Salle des fêtes Chartrier-Ferrière
Soirée très SymPat(r)ick
Salle des fêtes Place Raoul Mas Chartrier-Ferrière Corrèze
Début : 2026-03-28
2026-03-28
Réservations au 06 32 00 00 50 ou 06 21 20 03 54
20 € par personne
A partir de 18h00 .
Salle des fêtes Place Raoul Mas Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 00 00 50
