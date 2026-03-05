Soirée très SymPat(r)ick Salle des fêtes Chartrier-Ferrière

Soirée très SymPat(r)ick

Salle des fêtes Place Raoul Mas Chartrier-Ferrière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Réservations au 06 32 00 00 50 ou 06 21 20 03 54

20 € par personne

A partir de 18h00 .

Salle des fêtes Place Raoul Mas Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 00 00 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée très SymPat(r)ick

L’événement Soirée très SymPat(r)ick Chartrier-Ferrière a été mis à jour le 2026-03-03 par Brive Tourisme