Soirée Tribute 100 % Rock : The Wankers (tribute Green Day) + The Funky Monks (tribute Red Hot Chili Peppers) Black Shelter (Pub) Carquefou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 19:30 –

Gratuit : non 12 € / 15 € 12 € en prévente sur www.helloasso.com/associations/jupiter-vinyl-records/evenements/the-wankers-et-the-funky-monks-au-black-shelter-samedi-15-novembre-2025 15 € sur place Tout public

Le Vinyl de Jupiter présente : Soirée Tribute 100% Rock The Wankers (Tribute Green Day) : Plonge dans l’univers punk rock de Green Day avec une setlist survoltée et une énergie débordante ! The Funky Monks (Tribute Red Hot Chili Peppers) : Funk, groove et énergie brute pour revisiter les plus grands tubes du groupe légendaire : Californication, Give It Away, By The Way… Une soirée sous le signe du rock et du fun !

