Soirée Tribute to Johnny Hallyday Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement

Soirée Tribute to Johnny Hallyday

Samedi 28 février 2026 à partir de 20h. Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Ce soir, on ne rend pas seulement hommage à un chanteur, mais à une voix, énergie, une légende. Johnny Hallyday, c’était le feu, la route, l’amour et la liberté. Des chansons qui ont marqué des générations, des refrains gravés dans nos mémoires.

Ce soir, on ne rend pas seulement hommage à un chanteur, mais à une voix, énergie, une légende. Johnny Hallyday, c'était le feu, la route, l'amour et la liberté. Des chansons qui ont marqué des générations, des refrains gravés dans nos mémoires.



Alors ce soir, on chante fort, on vibre, et le temps de quelques morceaux Johnny est toujours là. .

Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 10

English :

Tonight, we pay tribute not just to a singer, but to a voice, an energy, a legend. Johnny Hallyday was fire, the road, love and freedom. Songs that have marked generations, refrains engraved in our memories.

