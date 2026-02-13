Soirée tripes Salle des fêtes de Montlebon Montlebon
Soirée tripes Salle des fêtes de Montlebon Montlebon vendredi 20 mars 2026.
Salle des fêtes de Montlebon Place des minimes Montlebon Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20 23:59:00
2026-03-20
Soirée tripes organisée par le Foyer de Derrière le Mont inscriptions par SMS avant le 13 mars .
Salle des fêtes de Montlebon Place des minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 55 19 50 staab.thierry@gmail.com
