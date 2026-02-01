Soirée Trivia Le Comptoir d’Ici Thénac
Soirée Trivia Le Comptoir d’Ici Thénac vendredi 20 février 2026.
Soirée Trivia
Le Comptoir d’Ici 4 bis Place de la Liberté Thénac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le Comptoir d’Ici vous accueil pour une soirée quiz dans laquelle les participants doivent se creuser les méninges !
.
Le Comptoir d’Ici 4 bis Place de la Liberté Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 28 05 lecomptoirdici@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comptoir d’Ici welcomes you to an evening of quizzing and brain-teasing!
L’événement Soirée Trivia Thénac a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge