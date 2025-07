Soirée Tropézienne du Moul’1 Duppigheim

Soirée Tropézienne du Moul’1 Duppigheim jeudi 17 juillet 2025 19:00:00.

Soirée Tropézienne du Moul’1

230 RUE DU MOULIN Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-18 01:00:00

2025-07-17

Ambiance bord de mer, élégance rétro et esprit Saint-Tropez sous les palmiers…

Dîner festif pendant le show avec la belle Maria, puis soirée mixée par For-B DJ pour vous faire danser jusqu’à la plage (ou presque).

Entrée libre à partir de 21h30 cocktails, soleil et good vibes garantis.

Dress code tropézien chic… pas obligatoire, mais presque

Le Moul’1 L’été s’invite à votre table. .

230 RUE DU MOULIN Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 88 73 36 c.scherer@le-moul1.fr

English :

Seaside ambience, retro elegance and Saint-Tropez spirit under the palm trees?

German :

Meeresstimmung, Retro-Eleganz und Saint-Tropez unter Palmen?

Italiano :

Ambiente marino, eleganza retrò e spirito Saint-Tropez sotto le palme?

Espanol :

Ambiente marinero, elegancia retro y espíritu Saint-Tropez bajo las palmeras?

