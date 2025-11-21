Soirée trophée des sports 2025 Salle des fêtes Les Andelys
Soirée trophée des sports 2025 Salle des fêtes Les Andelys vendredi 21 novembre 2025.
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Vendredi 21 novembre à 18h00 en salle des fêtes des Andelys, venez célébrer nos sportifs et équipes locales lors de la Soirée des Trophées des Sports !
L’occasion de mettre en lumière nos athlètes, équipes, encadrants et bénévoles, nous comptons sur votre présence pour partager cette belle soirée en leur honneur. .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
