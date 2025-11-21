Soirée trophée des sports 2025 Salle des fêtes Les Andelys

Soirée trophée des sports 2025

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Vendredi 21 novembre à 18h00 en salle des fêtes des Andelys, venez célébrer nos sportifs et équipes locales lors de la Soirée des Trophées des Sports !

L’occasion de mettre en lumière nos athlètes, équipes, encadrants et bénévoles, nous comptons sur votre présence pour partager cette belle soirée en leur honneur. .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr

