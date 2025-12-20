Soirée Tropical Winter Tambour Sauvage, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Soirée Tropical Winter Tambour Sauvage, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 17 janvier 2026.
Soirée Tropical Winter Tambour Sauvage
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Combo percussif et tropical made in Bigorre avec Andy Moses, Damoizeaux, DJ Sambek et invités.
19h mix duo pour l’apéro et le repas.
21h30 concert Tambours Sauvages suivi d’un DJ set électropical
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97
English :
Percussive and tropical combo made in Bigorre with Andy Moses, Damoizeaux, DJ Sambek and guests.
7pm: duo mix for aperitif and meal.
9:30pm: Tambours Sauvages concert followed by an electropical DJ set
