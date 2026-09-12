Soirée tropicale à Asnelles Salle des Fêtes Asnelles
samedi 3 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Soirée tropicale à Asnelles
Salle des Fêtes Rue de Southampton Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez vous détendre et vous amuser lors de la soirée tropicale proposée par le Club Asnellois La Belle Plage. Une soirée au rythme des îles animée par Chris Animation. Ambiance, soleil et bonne humeur seront au rendez-vous !
Venez vous détendre et vous amuser lors de la soirée tropicale proposée par le Club Asnellois La Belle Plage. Une soirée au rythme des îles animée par Chris Animation.
Au programme musique, décoration, cocktails, suprises, et bien plus encore…
Ambiance, soleil et bonne humeur seront au rendez-vous ! .
Salle des Fêtes Rue de Southampton Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 41 01 21 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée tropicale à Asnelles
Come and relax and have fun at the tropical evening organised by Club Asnellois La Belle Plage. An evening filled with island rhythms, hosted by Chris Animation. A great atmosphere, sunshine and good cheer are guaranteed!
L’événement Soirée tropicale à Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach
À voir aussi à Asnelles (Calvados)
- Concert-lecture Harmonia Cordis, sur les pas de Montaigne Asnelles- Asnelles 12 septembre 2026
- Soirée concert aux Tourelles Sugar Pop Les Tourelles Asnelles 19 septembre 2026
- Concert Ombre et lumière — 2e volet du cycle Confluence, par La Fugue et Cie Asnelles – Asnelles 27 septembre 2026
- Soirée concert aux Tourelles Symbiose Les Tourelles Asnelles 10 octobre 2026
- Soirée dîner et animation musicale aux Tourelles Sophie Gouby Les Tourelles Asnelles 13 novembre 2026