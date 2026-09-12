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Soirée tropicale à Asnelles Salle des Fêtes Asnelles

samedi 3 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Asnelles

Soirée tropicale à Asnelles Salle des Fêtes Asnelles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Rue de Southampton
Ville
14960 Asnelles
Département
Calvados
Tarif

Asnelles

Soirée tropicale à Asnelles

Salle des Fêtes Rue de Southampton Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez vous détendre et vous amuser lors de la soirée tropicale proposée par le Club Asnellois La Belle Plage. Une soirée au rythme des îles animée par Chris Animation. Ambiance, soleil et bonne humeur seront au rendez-vous !
Venez vous détendre et vous amuser lors de la soirée tropicale proposée par le Club Asnellois La Belle Plage. Une soirée au rythme des îles animée par Chris Animation.
Au programme musique, décoration, cocktails, suprises, et bien plus encore…
Ambiance, soleil et bonne humeur seront au rendez-vous !   .

Salle des Fêtes Rue de Southampton Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 41 01 21 91 

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English : Soirée tropicale à Asnelles

Come and relax and have fun at the tropical evening organised by Club Asnellois La Belle Plage. An evening filled with island rhythms, hosted by Chris Animation. A great atmosphere, sunshine and good cheer are guaranteed!

L’événement Soirée tropicale à Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach

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