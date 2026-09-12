Soirée tropicale à Asnelles Salle des Fêtes Asnelles

Informations pratiques

Asnelles

Soirée tropicale à Asnelles

Salle des Fêtes Rue de Southampton Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez vous détendre et vous amuser lors de la soirée tropicale proposée par le Club Asnellois La Belle Plage. Une soirée au rythme des îles animée par Chris Animation. Ambiance, soleil et bonne humeur seront au rendez-vous !

Venez vous détendre et vous amuser lors de la soirée tropicale proposée par le Club Asnellois La Belle Plage. Une soirée au rythme des îles animée par Chris Animation.

Au programme musique, décoration, cocktails, suprises, et bien plus encore…

Ambiance, soleil et bonne humeur seront au rendez-vous ! .

Salle des Fêtes Rue de Southampton Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 41 01 21 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tropicale à Asnelles

Come and relax and have fun at the tropical evening organised by Club Asnellois La Belle Plage. An evening filled with island rhythms, hosted by Chris Animation. A great atmosphere, sunshine and good cheer are guaranteed!

L’événement Soirée tropicale à Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach