Soirée Tropicale Maison du Peuple Gardanne
Soirée Tropicale Maison du Peuple Gardanne samedi 18 avril 2026.
Soirée Tropicale
Samedi 18 avril 2026 de 20h à 2h. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 02:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Les Vadrouilleuses provençales organise une soirée Tropicale le samedi 18 avril de 20h à 2h à la Maison du Peuple de Gardanne
CAP SUR LES TROPIQUES
Groupe live Trio Ruben Paz et Son Karaïb
Ambiance exotique, pleine de couleurs et de bonne humeur
VENEZ RIRE DANSER et PARTAGER CE MOMENT CONVIVIAL
Buvette sur place
Billets en vente
> à l’office de tourisme de Gardanne jusqu’au 17 avril.
> en ligne sur le site de l’office de tourisme de Gardanne
> sur https://www.helloasso.com/associations/les-vadrouilleuses-provencales/evenements/rythmes-des-iles .
Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 92 31 20 lvp13@orange.fr
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English :
The association Les Vadrouilleuses provençales is organizing a Tropical Evening on Saturday April 18th from 8pm to 2am at the Maison du Peuple in Gardanne
L’événement Soirée Tropicale Gardanne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Gardanne