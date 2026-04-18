Soirée Tropicale Maison du Peuple Gardanne

Soirée Tropicale

Samedi 18 avril 2026 de 20h à 2h. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 02:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Les Vadrouilleuses provençales organise une soirée Tropicale le samedi 18 avril de 20h à 2h à la Maison du Peuple de Gardanne

CAP SUR LES TROPIQUES

Groupe live Trio Ruben Paz et Son Karaïb

Ambiance exotique, pleine de couleurs et de bonne humeur

VENEZ RIRE DANSER et PARTAGER CE MOMENT CONVIVIAL



Buvette sur place



Billets en vente

> à l’office de tourisme de Gardanne jusqu’au 17 avril.

> en ligne sur le site de l’office de tourisme de Gardanne

> sur https://www.helloasso.com/associations/les-vadrouilleuses-provencales/evenements/rythmes-des-iles .

Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 92 31 20 lvp13@orange.fr

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English :

The association Les Vadrouilleuses provençales is organizing a Tropical Evening on Saturday April 18th from 8pm to 2am at the Maison du Peuple in Gardanne

L’événement Soirée Tropicale Gardanne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Gardanne