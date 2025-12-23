Soirée Tropicana – Live Roda Samba Brésil & Clubbing Tropical vibes !! Punk Paradise Paris Samedi 27 décembre, 19h00 FREE av. 23h – 8/10€ après

Paris caille ? Pas grave, la soirée Tropicana va mettre le feu au Punk Paradise !

Samba de ouf, Funk Rio qui tabasse, vibes, afro, latino & caraïbes… on bouge jusqu’au matin ! ❤️

Samedi 27 décembre

Punk Paradise – Paris

⏰ 19h-5h

️ FREE av. 23h – 8/10€ après

[https://shotgun.live/events/soiree-tropicana](https://shotgun.live/events/soiree-tropicana)

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris



