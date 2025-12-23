Soirée Tropicana – Live Roda Samba Brésil & Clubbing Tropical vibes !!, Punk Paradise Paris
Soirée Tropicana – Live Roda Samba Brésil & Clubbing Tropical vibes !!
Punk Paradise Paris
Samedi 27 décembre, 19h00
FREE av. 23h – 8/10€ après
Paris caille ? Pas grave, la soirée Tropicana va mettre le feu au Punk Paradise !
Samba de ouf, Funk Rio qui tabasse, vibes, afro, latino & caraïbes… on bouge jusqu’au matin ! ❤️
Samedi 27 décembre
Punk Paradise – Paris
⏰ 19h-5h
️ FREE av. 23h – 8/10€ après
INFOS PRATIQUES
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Début : 2025-12-27T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-27T23:59:00.000+01:00
https://shotgun.live/events/soiree-tropicana
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris