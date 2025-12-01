Soirée Tropicana – Live Roda Samba Brésil & Clubbing Tropical vibes, Punk Paradise Paris
Soirée Tropicana – Live Roda Samba Brésil & Clubbing Tropical vibes, Punk Paradise Paris samedi 27 décembre 2025.
Au menu live Samba de ouf et clubbing Funk Rio qui tabasse, vibes, afro, latino & caraïbes… on bouge jusqu’au matin !
Paris caille ? Pas grave, la soirée Tropicana va mettre le feu au Punk Paradise à Paris 11 ce samedi 27 décembre !!
Le samedi 27 décembre 2025
de 19h00 à 05h00
gratuit sous condition
gratuit av. 23h
8/10€ après
Public adultes. A partir de 18 ans.
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/2034022360664605/
