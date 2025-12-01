Soirée Tropicana – Live Roda Samba Brésil & Clubbing Tropical vibes, Punk Paradise Paris

Au menu live Samba de ouf et clubbing Funk Rio qui tabasse, vibes, afro, latino & caraïbes… on bouge jusqu’au matin !

Paris caille ? Pas grave, la soirée Tropicana va mettre le feu au Punk Paradise à Paris 11 ce samedi 27 décembre !!

Le samedi 27 décembre 2025

de 19h00 à 05h00

gratuit sous condition

gratuit av. 23h

8/10€ après

Public adultes. A partir de 18 ans.

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/2034022360664605/



