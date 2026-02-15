Soirée TROPIQUES Saint-Pastour

Soirée TROPIQUES Saint-Pastour jeudi 19 février 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

2026-02-19

Soirée TROPIQUES :
Ambiance plage, saveurs tropicales, parfums des îles…
Venez prendre le soleil avec nous!!
Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80 

English : Soirée TROPIQUES

TROPIQUES evening:
Beach atmosphere, tropical flavors, island fragrances…
Come and soak up the sun with us!

L’événement Soirée TROPIQUES Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot