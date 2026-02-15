Soirée TROPIQUES

Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Soirée TROPIQUES :

Ambiance plage, saveurs tropicales, parfums des îles…

Venez prendre le soleil avec nous!!

Soirée TROPIQUES :

Ambiance plage, saveurs tropicales, parfums des îles…

Venez prendre le soleil avec nous!! .

Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée TROPIQUES

TROPIQUES evening:

Beach atmosphere, tropical flavors, island fragrances…

Come and soak up the sun with us!

L’événement Soirée TROPIQUES Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot