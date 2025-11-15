Soirée truffade des sapeurs pompiers Châteaumeillant
Soirée truffade des sapeurs pompiers Châteaumeillant samedi 15 novembre 2025.
Soirée truffade des sapeurs pompiers
Châteaumeillant Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Soirée privée uniquement sur réservation
Les pompiers vous invitent à une soirée truffade placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise.
Au programme repas truffade, ambiance festive et bonne humeur assurée !
Venez nombreux soutenir vos pompiers tout en passant une belle soirée entre amis ou en famille. 25 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 21 67 06
English :
Private parties by reservation only
German :
Privatabend nur mit Reservierung
Italiano :
Serata privata su prenotazione
Espanol :
Velada privada previa reserva
L’événement Soirée truffade des sapeurs pompiers Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-10-26 par OT CHATEAUMEILLANT