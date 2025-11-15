Soirée truffade des sapeurs pompiers

Châteaumeillant Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée privée uniquement sur réservation

Les pompiers vous invitent à une soirée truffade placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise.

Au programme repas truffade, ambiance festive et bonne humeur assurée !

Venez nombreux soutenir vos pompiers tout en passant une belle soirée entre amis ou en famille. 25 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 21 67 06

English :

Private parties by reservation only

German :

Privatabend nur mit Reservierung

Italiano :

Serata privata su prenotazione

Espanol :

Velada privada previa reserva

L’événement Soirée truffade des sapeurs pompiers Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-10-26 par OT CHATEAUMEILLANT