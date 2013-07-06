Soirée truffade Salle des fêtes Dornes
Soirée truffade Salle des fêtes Dornes samedi 24 janvier 2026.
Soirée truffade
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Le club de judo organise une soirée truffade.
Au Menu truffade, jambon, dessert.
Animation DJ des années 1990-2000.
Réservations avant mardi 13 janvier au 06.07.13.91.86.
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 13 91 86
English :
The judo club is organizing a truffade evening.
Menu: truffade, ham, dessert.
Entertainment: DJ from the years 1990-2000.
Reservations by Tuesday January 13 on 06.07.13.91.86.
L’événement Soirée truffade Dornes a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région