Soirée truffade Salle des fêtes Dornes

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre

Le club de judo organise une soirée truffade.

Au Menu truffade, jambon, dessert.

Animation DJ des années 1990-2000.

Réservations avant mardi 13 janvier au 06.07.13.91.86.

English :

The judo club is organizing a truffade evening.

Menu: truffade, ham, dessert.

Entertainment: DJ from the years 1990-2000.

Reservations by Tuesday January 13 on 06.07.13.91.86.

