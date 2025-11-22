Soirée truffade et bal salle des fêtes La Chaise-Dieu

Soirée truffade et bal

salle des fêtes 4, route de St-Claude La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Samedi 22 novembre à partir de 19h00, Viens déguster une truffade préparée par Cuisine et saveur du monde puis viens t’ambiancer avec les jeunes de l’association Cas’activités.

+33 6 44 79 85 62 casactivites43160@gmail.com

English :

Saturday, November 22 from 7:00 pm, come and enjoy a truffade prepared by Cuisine et saveur du monde, then join in the fun with young people from the Cas’activités association.

German :

Samstag, 22. November, ab 19.00 Uhr, Komm und genieße eine von Cuisine et saveur du monde zubereitete Trüffel, und lass dich anschließend von den Jugendlichen des Vereins Cas’activités unterhalten.

Italiano :

Sabato 22 novembre dalle 19.00, venite a gustare una tartufata preparata da Cuisine et saveur du monde, poi partecipate al divertimento con i giovani dell’associazione Cas’activités.

Espanol :

El sábado 22 de noviembre, a partir de las 19.00 h, venga a degustar una trufada preparada por Cuisine et saveur du monde y, a continuación, únase a la diversión con los jóvenes de la asociación Cas’activités.

L’événement Soirée truffade et bal La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay