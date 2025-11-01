Soirée truffade géante L’Ardillier Saint-Martin-des-Lais

Soirée truffade géante L’Ardillier Saint-Martin-des-Lais samedi 1 novembre 2025.

Soirée truffade géante

L’Ardillier 45 route de la Grenouille Saint-Martin-des-Lais Allier

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Savourez une délicieuse truffade maison à la Guinguette de la Grenouille ! Ambiance années 80, karaoké et convivialité assurée. Un moment gourmand et festif à partager entre amis ou en famille !

.

L’Ardillier 45 route de la Grenouille Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 07 71 39 complexedelagrenouille@gmail.com

English :

Enjoy a delicious home-made truffle at the Guinguette de la Grenouille! 80s ambience, karaoke and conviviality guaranteed. A festive, gourmet moment to share with friends and family!

German :

Genießen Sie eine köstliche hausgemachte Trüffel in der Guinguette de la Grenouille! Ambiente der 80er Jahre, Karaoke und Geselligkeit sind garantiert. Ein festlicher Gourmetmoment, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können!

Italiano :

Gustate un delizioso tartufo fatto in casa alla Guinguette de la Grenouille! Con la sua atmosfera anni ’80, il karaoke e l’atmosfera amichevole. Un momento delizioso e festoso da condividere con gli amici o la famiglia!

Espanol :

¡Disfrute de una deliciosa trufa casera en la Guinguette de la Grenouille! Con su ambiente ochentero, su karaoke y su atmósfera acogedora. ¡Un momento delicioso y festivo para compartir con amigos o en familia!

L’événement Soirée truffade géante Saint-Martin-des-Lais a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région