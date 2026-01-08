Soirée truffade Jumilhac-le-Grand
Soirée truffade Jumilhac-le-Grand samedi 21 février 2026.
Salle de la Pépite Jumilhac-le-Grand Dordogne
REPAS avec animation musicale (DJ)
Salle de la Pépite Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 83 49 86
English :
MEAL with musical entertainment (DJ)
