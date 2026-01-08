Soirée truffade

Salle de la Pépite Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

REPAS avec animation musicale (DJ)

REPAS avec animation musicale (DJ) .

Salle de la Pépite Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 83 49 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MEAL with musical entertainment (DJ)

L’événement Soirée truffade Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-06 par Isle-Auvézère