SOIRÉE TRUFFADE & KARAOKÉ Bourgs sur Colagne
SOIRÉE TRUFFADE & KARAOKÉ Bourgs sur Colagne samedi 22 novembre 2025.
SOIRÉE TRUFFADE & KARAOKÉ
Salle du temps libre Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 18 – 18 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée truffade & Karaoké
Venez passer une soirée conviviale et festive !
Ambiance garantie ! Karaoké & soirée dansante avec Dj Lou Montagnard
Soirée truffade & Karaoké
Venez passer une soirée conviviale et festive !
Ambiance garantie ! Karaoké & soirée dansante avec Dj Lou Montagnard .
Salle du temps libre Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 80 89 54 43
English :
Truffle & Karaoke Evening
Come and spend a convivial and festive evening!
Atmosphere guaranteed! Karaoke & dancing with Dj Lou Montagnard
German :
Trüffelabend & Karaoke
Verbringen Sie einen geselligen und festlichen Abend!
Die Stimmung ist garantiert! Karaoke & Tanzabend mit Dj Lou Montagnard
Italiano :
Serata tartufo e karaoke
Venite a godervi una serata amichevole e festosa!
Atmosfera garantita! Karaoke e balli con il DJ Lou Montagnard
Espanol :
Tarde de trufas y karaoke
Ven a disfrutar de una velada agradable y festiva
¡Ambiente garantizado! Karaoke y baile con el DJ Lou Montagnard
L’événement SOIRÉE TRUFFADE & KARAOKÉ Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2025-11-03 par 48-OT Gévaudan Destination