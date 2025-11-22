Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE TRUFFADE & KARAOKÉ Bourgs sur Colagne samedi 22 novembre 2025.

Salle du temps libre Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Soirée truffade & Karaoké
Venez passer une soirée conviviale et festive !
Ambiance garantie ! Karaoké & soirée dansante avec Dj Lou Montagnard
Salle du temps libre Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 80 89 54 43 

English :

Truffle & Karaoke Evening
Come and spend a convivial and festive evening!
Atmosphere guaranteed! Karaoke & dancing with Dj Lou Montagnard

German :

Trüffelabend & Karaoke
Verbringen Sie einen geselligen und festlichen Abend!
Die Stimmung ist garantiert! Karaoke & Tanzabend mit Dj Lou Montagnard

Italiano :

Serata tartufo e karaoke
Venite a godervi una serata amichevole e festosa!
Atmosfera garantita! Karaoke e balli con il DJ Lou Montagnard

Espanol :

Tarde de trufas y karaoke
Ven a disfrutar de una velada agradable y festiva
¡Ambiente garantizado! Karaoke y baile con el DJ Lou Montagnard

