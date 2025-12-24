Soirée truffade

Salle des fêtes Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école de Marcillac-la-Coisille, repas animé par Pierre Guitariste, sur réservation avant le 10 janvier. .

Salle des fêtes Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 04 45 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée truffade

L’événement Soirée truffade Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières