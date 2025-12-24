Soirée truffade, Marcillac-la-Croisille
Soirée truffade, Marcillac-la-Croisille samedi 24 janvier 2026.
Salle des fêtes Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Soirée organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école de Marcillac-la-Coisille, repas animé par Pierre Guitariste, sur réservation avant le 10 janvier. .
Salle des fêtes Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 04 45 13
