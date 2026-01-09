Soirée Truffade Salle des Fêtes Névez
Soirée Truffade Salle des Fêtes Névez samedi 7 février 2026.
Soirée Truffade
Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Organisée par le comite de jumelage Névez Saint-Germain Lembron.
Au menu apéritif, truffade, salade, tarte aux pommes et café !
Repas à emporter à partir de 18h, suivit du repas sur place à partir de 19h.
Sur réservation avant le 04 février inscriptions à l’Office de Tourisme de Névez .
Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 83 30 22 12
