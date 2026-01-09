Soirée Truffade Salle des Fêtes Névez

Soirée Truffade

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Organisée par le comite de jumelage Névez Saint-Germain Lembron.

Au menu apéritif, truffade, salade, tarte aux pommes et café !

Repas à emporter à partir de 18h, suivit du repas sur place à partir de 19h.

Sur réservation avant le 04 février inscriptions à l’Office de Tourisme de Névez .

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 83 30 22 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Truffade

L’événement Soirée Truffade Névez a été mis à jour le 2026-01-09 par OTC CCA