Soirée truffade Saint-Sulpice-le-Dunois

Soirée truffade, organisée par Dynamy Club, avec Muzic live pour l’animation ,salle des fêtes dès 19h30

Tarif 18€ adulte, enfant 10€ (gratuit pour les 8 ans)

Réservations 06 60 14 15 98 ou 06 60 91 82 22 .

salle des fêtes Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 14 15 98

