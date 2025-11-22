Soirée truffade Saint-Sulpice-le-Dunois
Soirée truffade Saint-Sulpice-le-Dunois samedi 22 novembre 2025.
Soirée truffade, organisée par Dynamy Club, avec Muzic live pour l’animation ,salle des fêtes dès 19h30
Tarif 18€ adulte, enfant 10€ (gratuit pour les 8 ans)
Réservations 06 60 14 15 98 ou 06 60 91 82 22 .
salle des fêtes Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 14 15 98
