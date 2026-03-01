Soirée Truffade

VILLEMUR Villemur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

19h Buvette.

Repas 15€ salade printanière, truffade saucisse, trilogie dessert, vin et café compris.

Réservation avant le 25 mars.

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VILLEMUR Villemur 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 34 68 95

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English :

7pm Refreshment bar.

Meal 15? spring salad, truffade saucisse, trilogy dessert, wine and coffee included.

Reservations by March 25.

L’événement Soirée Truffade Villemur a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65