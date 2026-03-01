Soirée Truffade Villemur
Soirée Truffade Villemur samedi 28 mars 2026.
Soirée Truffade
VILLEMUR Villemur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
19h Buvette.
Repas 15€ salade printanière, truffade saucisse, trilogie dessert, vin et café compris.
Réservation avant le 25 mars.
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VILLEMUR Villemur 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 34 68 95
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English :
7pm Refreshment bar.
Meal 15? spring salad, truffade saucisse, trilogy dessert, wine and coffee included.
Reservations by March 25.
L’événement Soirée Truffade Villemur a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65