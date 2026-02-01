Soirée Truffes à la Brasserie Artisanale Explore

7 chemin de Ronde Sauzet Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

10€ = 1 assiette de toasts à la truffe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Venez déguster des truffes locales et découvrez les accords truffes et bières ou vins ou boissons sans alcool. Egalement charcuteries, picodons, olives, tartinables… locaux et artisanaux. Réservation obligatoire au 06 84 75 66 50, places limitées.

.

7 chemin de Ronde Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and taste local truffles and discover truffle and beer, wine or soft drink pairings. Also charcuterie, picodons, olives, spreads? local and artisanal. Reservations essential on 06 84 75 66 50, places limited.

L’événement Soirée Truffes à la Brasserie Artisanale Explore Sauzet a été mis à jour le 2026-02-14 par Montélimar Tourisme Agglomération