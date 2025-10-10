Soirée TTMC (tu te mets combien) au chat chouette Chat Chouette des jeux Pertuis
Soirée TTMC (tu te mets combien) au chat chouette
Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Chat Chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-10-10 19:00:00
2025-10-10
Venez participer à notre soirée TTMC pour gagner des bons d’achat.
Répondez aux questions en étant les meilleurs dans l’auto-évaluation afin de remporter la partie.
Équipe de 2 minimum
Réservation par téléphone, réseaux sociaux, mail ou en boutique
Chat Chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and take part in our TTMC evening to win shopping vouchers.
Answer the questions and be the best at self-assessment to win the game.
Teams of 2 minimum
Reservations by phone, social networks, e-mail or in-store
German :
Nehmen Sie an unserem TTMC-Abend teil, um Gutscheine zu gewinnen.
Beantwortet die Fragen, indem ihr die Besten in der Selbsteinschätzung seid, um das Spiel zu gewinnen.
Team von mindestens 2 Personen
Reservierung per Telefon, soziale Netzwerke, E-Mail oder im Geschäft
Italiano :
Partecipate alla nostra serata TTMC per vincere buoni spesa.
Rispondete alle domande e siate i migliori nell’autovalutazione per vincere il gioco.
Squadre di almeno 2 persone
Prenotazione per telefono, social network, e-mail o in negozio
Espanol :
Participa en nuestra velada TTMC para ganar vales de compra.
Responde a las preguntas y sé el mejor en autoevaluarte para ganar el juego.
Equipos de 2 personas como mínimo
Reserva por teléfono, redes sociales, correo electrónico o en la tienda
