Soirée TTMC (tu te mets combien) au chat chouette Chat Chouette des jeux Pertuis

Soirée TTMC (tu te mets combien) au chat chouette

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Chat Chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Début : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Venez participer à notre soirée TTMC pour gagner des bons d’achat.

Répondez aux questions en étant les meilleurs dans l’auto-évaluation afin de remporter la partie.

Équipe de 2 minimum

Réservation par téléphone, réseaux sociaux, mail ou en boutique

Chat Chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and take part in our TTMC evening to win shopping vouchers.

Answer the questions and be the best at self-assessment to win the game.

Teams of 2 minimum

Reservations by phone, social networks, e-mail or in-store

German :

Nehmen Sie an unserem TTMC-Abend teil, um Gutscheine zu gewinnen.

Beantwortet die Fragen, indem ihr die Besten in der Selbsteinschätzung seid, um das Spiel zu gewinnen.

Team von mindestens 2 Personen

Reservierung per Telefon, soziale Netzwerke, E-Mail oder im Geschäft

Italiano :

Partecipate alla nostra serata TTMC per vincere buoni spesa.

Rispondete alle domande e siate i migliori nell’autovalutazione per vincere il gioco.

Squadre di almeno 2 persone

Prenotazione per telefono, social network, e-mail o in negozio

Espanol :

Participa en nuestra velada TTMC para ganar vales de compra.

Responde a las preguntas y sé el mejor en autoevaluarte para ganar el juego.

Equipos de 2 personas como mínimo

Reserva por teléfono, redes sociales, correo electrónico o en la tienda

