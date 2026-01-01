SOIRÉE TTO REFÙ + DUB AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
SOIRÉE TTO REFÙ + DUB AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon vendredi 9 janvier 2026.
SOIRÉE TTO REFÙ + DUB AU CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Bailo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Soirée dédiée à la brasserie Refù avec sélection de bières à la tireuse et ambiance Dub assurée par DJ BLZ & BADKALYS.
19h Atelier accords bouchées-bières (20 €, sur réservation).
Venez nombreux. .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Bailo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@quatre-chemins.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening dedicated to the Refù brewery, with a selection of beers on tap and a Dub atmosphere provided by DJ BLZ & BADKALYS.
7pm: Beer and appetizer pairing workshop (20 ?, by reservation).
L’événement SOIRÉE TTO REFÙ + DUB AU CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE