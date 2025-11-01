Soirée Tubes 1975-2025 au Dancing Le Moulinet Nazelles-Négron

Soirée Tubes 1975-2025 au Dancing Le Moulinet

12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2025-11-01

Au programme le meilleur des tubes de 1975 à 2025 pour s’éclater tous ensemble.

Les déguisements sont les bienvenus !

* 7 € pour tous

* Parking et vestiaire gratuits

* Bar sur place

Réservation conseillée par mail à moulinet.amboise@gmail.com ou par SMS au 07.88.49.22.71 7 .

12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 43 05 moulinet.amboise@gmail.com

English :

On the program: the best of the hits from 1975 to 2025 to have fun all together.

Disguises welcome!

German :

Auf dem Programm stehen die besten Hits von 1975 bis 2025, um sich gemeinsam zu amüsieren.

Verkleidungen sind willkommen!

Italiano :

In programma: il meglio delle hit dal 1975 al 2025 per divertirsi insieme.

I travestimenti sono benvenuti!

Espanol :

En el programa: lo mejor de los éxitos de 1975 a 2025 para pasarlo en grande todos juntos.

¡Los disfraces son bienvenidos!

