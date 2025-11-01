Soirée Tubes 1975-2025 au Dancing Le Moulinet Nazelles-Négron
Soirée Tubes 1975-2025 au Dancing Le Moulinet Nazelles-Négron samedi 1 novembre 2025.
Soirée Tubes 1975-2025 au Dancing Le Moulinet
12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : Samedi 2025-11-01
2025-11-01
Au programme le meilleur des tubes de 1975 à 2025 pour s’éclater tous ensemble.
Les déguisements sont les bienvenus !
* 7 € pour tous
* Parking et vestiaire gratuits
* Bar sur place
Réservation conseillée par mail à moulinet.amboise@gmail.com ou par SMS au 07.88.49.22.71 7 .
12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 43 05 moulinet.amboise@gmail.com
English :
On the program: the best of the hits from 1975 to 2025 to have fun all together.
Disguises welcome!
German :
Auf dem Programm stehen die besten Hits von 1975 bis 2025, um sich gemeinsam zu amüsieren.
Verkleidungen sind willkommen!
Italiano :
In programma: il meglio delle hit dal 1975 al 2025 per divertirsi insieme.
I travestimenti sono benvenuti!
Espanol :
En el programa: lo mejor de los éxitos de 1975 a 2025 para pasarlo en grande todos juntos.
¡Los disfraces son bienvenidos!
L’événement Soirée Tubes 1975-2025 au Dancing Le Moulinet Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE AMBOISE