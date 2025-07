Soirée tubes de l’été Le pré Verdun-sur-le-Doubs

Soirée tubes de l’été Le pré Verdun-sur-le-Doubs samedi 12 juillet 2025.

Soirée tubes de l’été

Le pré Guinguette la plage Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

La guinguette la plage à le plaisir d’inviter DJ DOM prêt à enflammer la piste et nous faire passer une soirée inoubliable ! Un voyage dans les tubes de l’été de toutes les époques, une occasion de se remémorer des souvenirs qu’importe notre génération !

Pour l’occasion, la grande terrasse en bord de Saône de la Guinguette sera parée de ses célèbres guirlandes colorées et de milles et une lumières de fête !

Cette année, vous pourrez également déguster de la PAËLLA MAISON, grâce à notre stand restauration invité !

Et côté bar la Guinguette continuera à vous servir boissons fraîches, bières pression, verres de vin, softs… et peut-être quelques petites surprises sucrées et salées.

Pas de réservations.

Nous prévoyons des tables supplémentaires pour la terrasse, ainsi qu’un abri en cas de pluie. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi apporter votre couverture en mode petit pique-nique sous les étoiles. .

Le pré Guinguette la plage Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

