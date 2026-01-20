Soirée Ukrainienne repas, concert, conférence Salle du Foyer Rural à Allan Allan
Soirée Ukrainienne repas, concert, conférence Salle du Foyer Rural à Allan Allan samedi 21 février 2026.
Salle du Foyer Rural à Allan 85 Allee du Foyer Rural Allan Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
répas/concert/conférence
Début : 2026-02-21 17:00:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
2026-02-21
Plongez dans la culture et histoire ukrainienne entre musique, cuisine et émotions.
Salle du Foyer Rural à Allan 85 Allee du Foyer Rural Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 55 80 54 help@umpd.org
English :
Immerse yourself in Ukrainian culture and history through music, cuisine and emotion.
