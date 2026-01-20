Soirée Ukrainienne repas, concert, conférence Salle du Foyer Rural à Allan Allan

Soirée Ukrainienne repas, concert, conférence

Salle du Foyer Rural à Allan 85 Allee du Foyer Rural Allan Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

répas/concert/conférence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Plongez dans la culture et histoire ukrainienne entre musique, cuisine et émotions.

.

Salle du Foyer Rural à Allan 85 Allee du Foyer Rural Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 55 80 54 help@umpd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in Ukrainian culture and history through music, cuisine and emotion.

L’événement Soirée Ukrainienne repas, concert, conférence Allan a été mis à jour le 2026-01-20 par Montélimar Tourisme Agglomération