Soirée Ultime Paillettes -Électro Rock Lons-le-Saunier

Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-29 04:00:00

2025-11-28

SOIREE ULTIME PAILLETTES – ELECTRO ROCK

Club Platinium

Le Club Platinium est un collectif d’artistes et DJs femmes sur Dijon, qui entend promouvoir la représentation des femmes et minorités de genre dans le domaine des musiques électroniques et des arts visuels. Leur spécialité tout cramer sur le dancefloor pour le transformer en espace d’expression inclusif, joyeux et émancipateur. Au programme, des DJs sets enflammés aux esthétiques variées, s’inspirant autant des sonorités funk, zouk, shatta, dembow et disco que des univers house, trance, techno ou gabber. Autant d’univers différents qui représentent les personnalités scintillantes et multiples du collectif !

Pour cette soirée, les DJs qui seront là sont Justina, Petunia Killer, Hermÿne et Jasynthe.

A écouter : soundcloud.com/selecta-justina/

Mao Cormontreuil Electro pop

Après Black Bones Anthonin, Marianne et Odilon débarquent avec M.A.O. CORMONTREUIL pour notre plus grand plaisir !Résolument pop et dansant, le trio rémois ne se contente pas de jouer de la musique, il crée une expérience sensorielle, unissant les genres musicaux pour former quelque chose d’entièrement nouveau. Le groupe propose en concert un cadavre exquis musical alternant chansons pop et transitions électro. Dans une forme hybride entre le dj set et le live joué, les morceaux s’enchaînent et le tempo monte tout au long du set pour passer de 90 à 150 bpm à son climax. C’est l’art de la surprise, la magie de l’inconnu, et l’excitation d’une performance live qui transcende les attentes.

A écouter : https://youtu.be/zF07O8Nuya8?feature=shared

Compost Collaps Electro / Techlow Music / Performance

Compost Collaps c’est un percussionniste du futur et sa CC-220, un instrument percu-composteur fait-maison 100% récup, un tas de déchets qui chauffe des dancefloors, alimenté par une très grande motivation : l’envie qu’existent et perdurent les musiques électro sans électricité, la techno sans les high-techs, les rave-party sans pétrole. Un bidon, des tuyaux, des bouts de métal, de la sueur… et ça marche.Compost Collaps c’est des rythmes entêtés pour réparer le passé et cultiver l’avenir ; un kick tellurique qui cogne aussi fort que nos cœurs battent, des basses viscérales, des snare qui claquent, avant de relever la tête et de retaper du pied, encore et encore. Pour des lendemains qui chantent et qui tapent, pour que partout, toujours, la fête continue !

A écouter : https://youtu.be/BtCiI1JnqYg?feature=shared

Double Vitrage Electro rock

De la techno qui donne envie de slammer comme à un concert de rock voilà ce qui arrive quand on fait la teuf version Double Vitrage. Mais avant de se retrouver les pieds en l’air, ce live se regarde autant qu’il se danse. La batterie de Rémi fait face au synthé modulaire de Raphaël, les deux Tourangeaux s’apercevant entre deux déferlements de strobs et clignotements de LED synchronisés aux kicks dévastateurs. Et quand la tension atteint son paroxysme, c’est tout le dancefloor qui s’embrase.

A écouter : https://www.youtube.com/watch?v=3MxbKY14kIQ

Marta Electro

Influencés par la scène club, Joachim Baumerder (au violon) et Simon Lacouture (à la batterie) composent, sous le nom de Marta, de la musique techno et électro en utilisant leurs instruments acoustiques, enrichis d’effets sonores sophistiqués.

Marta propose des morceaux électroniques dansants qui offrent une expérience minimale et progressive.

S’inspirant d’artistes comme Floating Points et Max Cooper, leur recherche sonore unique vise à reproduire les sons caractéristiques des synthétiseurs et des boîtes à rythmes avec des instruments traditionnels. Le violon, grâce à de nombreuses pédales d’effets, adopte des patterns rythmiques typiques de la techno. La batterie imite le son des célèbres drums machines, tandis que les synthés, intégrés habilement dans leur setup, apportent basses et accords.

Leur mission insuffler une nouvelle énergie live et organique à la scène techno, en proposant un spectacle entièrement joué en direct avec des instruments rarement vus en club.

A écouter : https://youtu.be/kdsxFN55aTE?feature=shared

Si vous aimez : la fête, la découverte et les surprises !

Placement libre debout

En partenariat avec la Ville de Lons-le-Saunier

Tarifs 15 € (normal) / 13 € (réduit) / 1 place achetée = 1 place offerte (abonné) .

Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

