Soirée Un diner avec OFFENBACH Salle des Fêtes Barbirey-sur-Ouche

Soirée Un diner avec OFFENBACH

Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Elles sont deux, l’une est toujours à l’heure c’est la pianiste, forcément ! Et l’autre, la chanteuse, toujours en retard (elle doit avoir une nouvelle marque de métronome), enfin… Cette fois-ci la chanteuse est bien en avance pour le concert ! Mais il y a un petit problème. La pianiste rigoureuse va-t-elle et dans quel état (!) tenir le choc face à sa collègue nouvellement arrivée dans la ville gastronomique de Dijon ?

C’est aussi un récital d’airs d’opéra de Jacques Offenbach (1819-1880), avec au programme Les couplets du thé, L’air de la griserie Ah quel dîner… , “Je vais chercher les petites cuillères”, Le rondo du pâté …

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée lyrique et drôle ! .

Salle des Fêtes 2 Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 85 49 41 farandouche@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Un diner avec OFFENBACH Barbirey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)