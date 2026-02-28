Soirée un petit air d’Asie

24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Venez nombreux pour partager un moment convivial en famille, seul, petits et grands..

24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chris.guttermann@protonmail.com

Come and share a convivial moment with your family, alone, young and old…

L’événement Soirée un petit air d’Asie Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron