Soirée Un3espace – édition 2 Maison de la Conversation Paris
Soirée Un3espace – édition 2 Maison de la Conversation Paris vendredi 17 avril 2026.
Un3espace : une invitation à célébrer nos identités
3rd Space lance Un3espace, un nouveau concept de soirée où échanges et performances artistiques se rencontrent pour affirmer la réappropriation de nos identités multiculturelles.
Un moment pour partager, s’inspirer et célébrer la richesse de nos parcours et de nos cultures
Au programme :
20h00 – 21h30 : Talk – Ouvrir la réflexion
Un temps d’échange avec des intervenant·es inspirant·es qui partageront leurs parcours, leurs pratiques et la manière dont leurs cultures nourrissent leurs créations et leurs engagements.
21h30 – 23h00 : Espaces de discussion – Le 3espace
Plusieurs espaces de conversation seront aménagés pour discuter, débattre, rire et favoriser les rencontres dans une ambiance conviviale.
23h00 – 23h30 : Programmation artistique
La soirée se terminera en beauté avec une performance musicale, portée par un artiste dont la musique célèbre et explore les identités plurielles.
On a hâte de te retrouver pour partager ce moment, échanger et faire vivre cet espace collectif.
N’hésite pas à prendre ta place !
Vendredi 17 avril – Maison de la Conversation (Paris 18ᵉ)
De 20h à minuit (programmation musicale à partir de 23h)
Un3espace : célébrez vos identités le 17 avril ! Talk, échanges et live music pour honorer nos cultures.
Le vendredi 17 avril 2026
de 20h00 à 00h00
payant
Early bird → 10€
Regular → 13€
Sur place → 15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T00:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://3rd-space.bigcartel.com/product/soir%C3%A9e-un3espace-edition-2 communication@maisondelaconversation.org
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