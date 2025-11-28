Soirée Un3espace : rencontres, discussions et performances Maison de la Conversation Paris

3rd Space fête ses 1 an et tu es invité·e à la soirée !

Déjà un an qu’on crée des espaces d’échange et pour marquer le coup, on t’a préparé une soirée pas comme les autres.

Un tout nouveau concept intitulé Un3espace. Des soirées qui mêlent rencontres, discussions inspirantes et performances artistiques.

Voici le programme :

19h – 20h30 : Talk – « L’importance de faire communauté”

On aura le plaisir d’accueillir Cheetah, DJ et curatrice culturelle, et Séréna, hôte du podcast acoeursouverts, pour un échange sincère sur le besoin de faire communauté.

20h30 – 21h30 : Espaces de discussion

Plusieurs coins cosy t’attendront pour papoter, débattre, rire et rencontrer les personnes présentes.

21h30 – 00h : Concert & vibes

On finit la soirée en beauté avec 4 artistes soigneusement sélectionné·es pour te faire vibrer et célébrer cette belle communauté.

On a hâte de te retrouver, de discuter et de célébrer la première année de 3rd Space avec toi.

N’hésite pas à prendre ta place !

Vendredi 28 novembre 2025 – Maison de la Conversation (Paris 18ᵉ)

De 19h à minuit

———————————————

Earlybirds (Talk + Espaces de discussion + Concert) > 8€

Regular (Talk + Espaces de discussion + Concert) > 10€

Last (Espaces de discussion + Concert) > 10€

Depuis le début de l’année, 3rd Space anime à la Maison de la conversation des espaces d’échange et de réflexion collective autour de sujets sociaux, culturels et identitaires. Pour marquer la première année de ce projet, nous vous proposons une soirée unique, le vendredi 28 novembre mêlant rencontres, discussions inspirantes et performances artistiques.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h00 à 00h00

payant

First (Talk + Espaces de discussion + Concert) 8€

Regular (Talk + Espaces de discussion + Concert) 10€

Last (Espaces de discussion + Concert) 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T01:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T00:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://3rd-space.bigcartel.com/product/soir%C3%A9e-un3espace communication@maisondelaconversation.org