Soirée UNE DERNIERE POUR LA ROUTE Le Paddock Amnéville Amnéville

Soirée UNE DERNIERE POUR LA ROUTE

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville Moselle

Dimanche 2025-12-21 21:00:00

C’est la soirée où on vide tout, on rigole fort et on savoure une dernière virée avant la coupure. Ambiance détendue, prix cassés et playlist 100 % choisie par vous pas de pression, juste un bon moment entre amis pour clôturer l’année en douceur… ou en folie.Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

It’s a night for clearing the decks, having a good laugh and enjoying one last jaunt before the break. Relaxed atmosphere, low prices and a playlist 100% chosen by you: no pressure, just a good time with friends to end the year gently? or wildly.

