Soirée UNE DERNIERE POUR LA ROUTE Le Paddock Amnéville Amnéville
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 21:00:00
C’est la soirée où on vide tout, on rigole fort et on savoure une dernière virée avant la coupure. Ambiance détendue, prix cassés et playlist 100 % choisie par vous pas de pression, juste un bon moment entre amis pour clôturer l’année en douceur… ou en folie.Tout public
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
English :
It’s a night for clearing the decks, having a good laugh and enjoying one last jaunt before the break. Relaxed atmosphere, low prices and a playlist 100% chosen by you: no pressure, just a good time with friends to end the year gently? or wildly.
