Soirée UNIPOP de ville en ville, Studio 53 Boulazac Isle Manoire
Soirée UNIPOP de ville en ville, Studio 53 Boulazac Isle Manoire lundi 12 janvier 2026.
Soirée UNIPOP de ville en ville
Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12
fin : 2026-01-12
Date(s) :
2026-01-12
Vivez une grande soirée de réflexion et de cinéma autour de l’histoire contemporaine du Brésil.
À 18H30 Conférence en direct depuis le cinéma de Pessac
La dictature militaire au Brésil (1964–1985) histoire, mémoire et conflits
Vivez une grande soirée de réflexion et de cinéma autour de l’histoire contemporaine du Brésil.
À 18H30 Conférence en direct depuis le cinéma de Pessac
La dictature militaire au Brésil (1964–1985) histoire, mémoire et conflits
Une analyse passionnante proposée par Maud Chirio, pour mieux comprendre les enjeux politiques, sociaux et mémoriels de cette période clé.
À 20H30 Projection en avant-première
Découvrez L’Agent secret , un thriller politique saisissant d’une ampleur éblouissante, présenté en version originale sous-titrée en français. Un film intense et haletant, en parfaite résonance avec la conférence.
Tarifs habituels Conférence 2 €
Une soirée exceptionnelle mêlant savoir, cinéma et émotions fortes, à ne pas manquer. .
Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70 studio53@cine-passion24.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée UNIPOP de ville en ville
Enjoy an evening of reflection and cinema on the contemporary history of Brazil.
AT 6:30 PM ? Lecture live from the Pessac cinema
The military dictatorship in Brazil (1964?1985): history, memory and conflict
L’événement Soirée UNIPOP de ville en ville Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux