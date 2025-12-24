Soirée UNIPOP de ville en ville, Studio 53 Boulazac Isle Manoire

Soirée UNIPOP de ville en ville

Vivez une grande soirée de réflexion et de cinéma autour de l’histoire contemporaine du Brésil.

À 18H30 Conférence en direct depuis le cinéma de Pessac

La dictature militaire au Brésil (1964–1985) histoire, mémoire et conflits

Une analyse passionnante proposée par Maud Chirio, pour mieux comprendre les enjeux politiques, sociaux et mémoriels de cette période clé.

À 20H30 Projection en avant-première

Découvrez L’Agent secret , un thriller politique saisissant d’une ampleur éblouissante, présenté en version originale sous-titrée en français. Un film intense et haletant, en parfaite résonance avec la conférence.

Tarifs habituels Conférence 2 €

Une soirée exceptionnelle mêlant savoir, cinéma et émotions fortes, à ne pas manquer. .

Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70 studio53@cine-passion24.com

English : Soirée UNIPOP de ville en ville

Enjoy an evening of reflection and cinema on the contemporary history of Brazil.

AT 6:30 PM ? Lecture live from the Pessac cinema

The military dictatorship in Brazil (1964?1985): history, memory and conflict

