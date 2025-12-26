Soirée UNIPOP de ville en ville, Boulazac Isle Manoire

Soirée UNIPOP de ville en ville

Une soirée exceptionnelle pour mieux comprendre l’Irak d’hier et d’aujourd’hui, à travers le regard croisé de l’histoire et du cinéma.

À 18h30 Conférence en direct depuis le cinéma de Pessac L’Irak, de Saddam Hussein à nos jours quand le passé hante le présent Une conférence éclairante proposée par Myriam Benraad, pour décrypter les héritages politiques et les fractures contemporaines d’un pays au cœur de l’actualité.

À 20h30 Projection en avant-première Découvrez Le Gâteau du Président , le film qui a enchanté le Festival de Cannes 2025, présenté en version originale sous-titrée en français. Les films consacrés à l’Irak sont rares… celui-ci est précieux. Une véritable odyssée de la débrouille, sensible et humaine, portée par un regard inédit.

Une soirée UNIPOP à ne pas manquer, entre compréhension du monde et émotion cinématographique. .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70

