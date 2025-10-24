Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Unlock Place du commerce Plumaugat

Soirée Unlock Place du commerce Plumaugat vendredi 24 octobre 2025.

Soirée Unlock

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24 23:00:00

Date(s) :
2025-10-24

Venez déjouer les pièges des escapes games Unlock .
Des jeux seront aussi à la disposition des enfants.

Inscription conseillée   .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Unlock Plumaugat a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme