Soirée Unlock Place du commerce Plumaugat
Soirée Unlock
Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24 23:00:00
2025-10-24
Venez déjouer les pièges des escapes games Unlock .
Des jeux seront aussi à la disposition des enfants.
Inscription conseillée .
Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18
L’événement Soirée Unlock Plumaugat a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme