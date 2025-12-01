Soirée Up ton Noël Salle des Ursulines Lannion

Soirée Up ton Noël

Salle des Ursulines Parvis des droits de l’Homme Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 01:00:00

2025-12-11

Concerts et DJ Set 100% jeunes 15-25 ans

La Soirée Up ton Noël est co-organisée par les associations étudiantes de Lannion et le Service Jeunesse 15-25 ans de la Ville.

Buvette, stand de prévention et vestiaire sur place.

Réserve ta place ! .

