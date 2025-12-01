Soirée Up ton Noël Salle des Ursulines Lannion
Soirée Up ton Noël Salle des Ursulines Lannion jeudi 11 décembre 2025.
Soirée Up ton Noël
Salle des Ursulines Parvis des droits de l’Homme Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 01:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Concerts et DJ Set 100% jeunes 15-25 ans
La Soirée Up ton Noël est co-organisée par les associations étudiantes de Lannion et le Service Jeunesse 15-25 ans de la Ville.
Buvette, stand de prévention et vestiaire sur place.
Réserve ta place ! .
Salle des Ursulines Parvis des droits de l’Homme Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
English : Soirée Up ton Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Up ton Noël Lannion a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose