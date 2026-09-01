Soirée Urban Legend – 100% Rap avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Mours-Saint-Eusèbe

Soirée Urban Legend – 100% Rap

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Ton My Beers te prépare un voyage à travers plus de 30 ans de Rap !

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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

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English :

My Beers is taking you on a journey through more than 30 years of rap!

L’événement Soirée Urban Legend – 100% Rap Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-09-10 par Valence Romans Tourisme