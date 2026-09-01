Soirée Urban Legend – 100% Rap avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
vendredi 18 septembre 2026 · avenue Dauphiné Provence · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Soirée Urban Legend – 100% Rap
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Ton My Beers te prépare un voyage à travers plus de 30 ans de Rap !
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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
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English :
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L’événement Soirée Urban Legend – 100% Rap Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-09-10 par Valence Romans Tourisme
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