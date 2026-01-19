Soirée vacances d’hiver Jump Rue du Pont des Anglais Valence

Soirée vacances d’hiver Jump

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 00:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Accès illimité à la zone trampoline

DJ en live et Boissons illimitées*

Option Snack Pizza ou Hot Dog ou Panini + Boisson

Tirage au sort Déguise toi sur le thème de la soirée pour tenter de gagner le gros lot !

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53 contact.valence@trampolinepark.fr

English :

Unlimited access to the trampoline area

Live DJ and unlimited drinks*

Snack option: Pizza or Hot Dog or Panini + Drink

Draw: Dress up in the evening’s theme for a chance to win the grand prize!

