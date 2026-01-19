Soirée vacances d’hiver Jump Rue du Pont des Anglais Valence
Soirée vacances d’hiver Jump Rue du Pont des Anglais Valence vendredi 6 février 2026.
Soirée vacances d’hiver Jump
Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 00:00:00
2026-02-06
Accès illimité à la zone trampoline
DJ en live et Boissons illimitées*
Option Snack Pizza ou Hot Dog ou Panini + Boisson
Tirage au sort Déguise toi sur le thème de la soirée pour tenter de gagner le gros lot !
Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53 contact.valence@trampolinepark.fr
English :
Unlimited access to the trampoline area
Live DJ and unlimited drinks*
Snack option: Pizza or Hot Dog or Panini + Drink
Draw: Dress up in the evening’s theme for a chance to win the grand prize!
