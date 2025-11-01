Soirée Vampires BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Soirée Vampires

Début : 2025-11-01

PROCHAINE SOIREE SANGLANTE (ou presque)

Venez vous délecter de breuvage et de mets délicieux en vous prélassant devant des courts-métrages halloweenesques.. Mais ne vous endormez pas car après c’est soirée dansante avec le dancefloor des vampires ! UN VERRE OFFERT A CHAQUE PERSONNE DEGUISEE

English :

NEXT BLOODY EVENING (or almost)

Come and feast on delicious food and beverages as you bask in the glow of Halloween-esque short films… But don’t fall asleep, because afterwards it’s dance night with the vampire dancefloor! A FREE DRINK FOR EVERYONE IN COSTUME

German :

NÄCHSTER BLUTIGER ABEND (oder so ähnlich)

Erfreuen Sie sich an leckeren Getränken und Speisen und lümmeln Sie sich vor halloweenesken Kurzfilmen… Aber schlafen Sie nicht ein, denn danach ist Tanzabend mit dem Vampir-Dancefloor angesagt! JEDER VERKLEIDETEN PERSON WIRD EIN DRINK ANGEBOTEN

Italiano :

La prossima maledetta sera (o quasi)

Venite a gustare cibi e bevande deliziosi mentre guardate cortometraggi in stile Halloween… Ma non addormentatevi, perché dopo si balla con la pista da ballo dei vampiri! UN DRINK IN OMAGGIO PER TUTTI COLORO CHE SONO IN COSTUME

Espanol :

La próxima maldita noche (o casi)

Ven a disfrutar de deliciosa comida y bebida mientras ves cortometrajes al estilo Halloween… Pero no te quedes dormido, porque después ¡es noche de baile con la pista de vampiros! UNA BEBIDA GRATIS PARA TODOS LOS QUE VAYAN DISFRAZADOS

