Soirée VAUT MIEUX EN RIRE !! Salle de Kroas Prenn La Forêt-Fouesnant

Soirée VAUT MIEUX EN RIRE !!

Salle de Kroas Prenn 30 Rue de Kroas Prenn La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Simple, cash, drôle, tendre et grinçant !

Nathalie Géraux, avec beaucoup d’autodérision, passe en revue les rayons bien être de nos librairies, les flyers de nos salles d’attente …, en pointant du doigt, avec humour, les excès et égarements de notre temps… .

Salle de Kroas Prenn 30 Rue de Kroas Prenn La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne

