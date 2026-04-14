Soirée Veillée à l’ancienne au musée du Félicien, Musée du Félicien, 3408 RD 72, Argentine

Soirée Veillée à l’ancienne au musée du Félicien Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Félicien, 3408 RD 72 Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la 22ème Nuit des musées, le musée du Félicien en partenariat avec l’association Argentine, Autrefois pour Demain et la bibliothèque municipale vous proposent une soirée « Veillée à l’ancienne » le samedi 23 mai de 18h à 22h.

Au programme :

– Visite gratuite avec accueil costumé

– Venez passer une soirée comme autrefois avec des jeux de société et participer au concours de tricot !

Musée du Félicien, 3408 RD 72 73220 Argentine, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Argentine 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 44 33 67 http://www.museedufelicien.com Le quotidien filmé des paysans d’autrefois : laissez-vous guider par le Félicien, paysan du siècle dernier, qui vous racontera son village, sa famille, sa terre… et le temps qui s’égrène au rythme des saisons. – D 1006 direction Saint-Jean de Maurienne, à 7 km d’Aiguebelle – A43, sortie 24 (Aiton) puis D1006, Aiguebelle, Argentine – A côté de l’Eglise

Dans le cadre de la 22ème Nuit des musées, le musée du Félicien en partenariat avec l’association Argentine, Autrefois pour Demain et la bibliothèque municipale vous proposent une soirée « Veillée à à…

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