Soirée Veillée du Calc Saint-Pierre-Eynac
Soirée Veillée du Calc Saint-Pierre-Eynac samedi 29 novembre 2025.
Soirée Veillée du Calc
Maison des loisirs Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Veillée jeux de société, broderie tricot crochet, cartes…
A partir de 19h30 à la maison des loisirs
.
Maison des loisirs Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 95 77 15 calc43260@laposte.net
English :
Board games, embroidery knitting crochet, cards…
From 7.30pm at the Maison des Loisirs
German :
Nachtwache Gesellschaftsspiele, Sticken Stricken Häkeln, Karten…
Ab 19:30 Uhr im Freizeithaus
Italiano :
Giochi da tavolo, ricamo maglia uncinetto, carte…
Dalle 19.30 presso la Maison des Loisirs
Espanol :
Juegos de mesa, bordado punto ganchillo, cartas…
A partir de las 19.30 h en la Maison des Loisirs
L’événement Soirée Veillée du Calc Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal