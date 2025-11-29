Soirée Veillée du Calc Saint-Pierre-Eynac

Soirée Veillée du Calc

Maison des loisirs Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Veillée jeux de société, broderie tricot crochet, cartes…

A partir de 19h30 à la maison des loisirs

Maison des loisirs Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 95 77 15 calc43260@laposte.net

English :

Board games, embroidery knitting crochet, cards…

From 7.30pm at the Maison des Loisirs

German :

Nachtwache Gesellschaftsspiele, Sticken Stricken Häkeln, Karten…

Ab 19:30 Uhr im Freizeithaus

Italiano :

Giochi da tavolo, ricamo maglia uncinetto, carte…

Dalle 19.30 presso la Maison des Loisirs

Espanol :

Juegos de mesa, bordado punto ganchillo, cartas…

A partir de las 19.30 h en la Maison des Loisirs

