Soirée Veillée Fort-du-Plasne

Soirée Veillée Fort-du-Plasne samedi 25 octobre 2025.

Soirée Veillée

Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

Date(s) :

2025-10-25

L’association Patrimoine et tradition de Fort du Plasne organise une soirée veillée, conviviale et ouverte à tous, pour permettre de se réunir autour d’un repas commun offert par l’association et de profiter de ces moments pour échanger, découvrir ou tout simplement se divertir.

Nous vous suggérons d’apporter des jeux de cartes ou autres, et pour agrémenter le repas, vous pouvez confectionner quelques friandises apéritives ou des gâteaux qui seront les bienvenus.

Pensez à venir avec votre assiette et vos couverts.

Afin d’organiser au mieux la Soirée, merci de réserver par SMS au 06 83 51 38 00 ou par Email à patrimoinetradition.fdp@gmail.com

Un chapeau sera mis à votre disposition à la fin de la soirée à votre bon vouloir! .

Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 68 60 39 patrimoinetradition.fdp@gmail.com

English : Soirée Veillée

German : Soirée Veillée

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Veillée Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX