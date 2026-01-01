Soirée veillée jeux Fallon
Soirée veillée jeux Fallon samedi 31 janvier 2026.
Soirée veillée jeux
Salle des fêtes Fallon Haute-Saône
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
L’association ESPOIR de Fallon vous invite à une soirée veillée jeux. Possibilité de repas avant les jeux. .
Salle des fêtes Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 04 08 63 marineco@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée veillée jeux
L’événement Soirée veillée jeux Fallon a été mis à jour le 2026-01-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL