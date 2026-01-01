Soirée veillée jeux Fallon

Soirée veillée jeux

Salle des fêtes Fallon Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-01-31 19:00:00

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association ESPOIR de Fallon vous invite à une soirée veillée jeux. Possibilité de repas avant les jeux. .

Salle des fêtes Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 04 08 63 marineco@laposte.net

