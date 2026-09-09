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AGENDA · Fallon

Soirée veillée jeux Fallon

samedi 10 octobre 2026 · Fallon

Soirée veillée jeux Fallon

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
70110 Fallon
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Fallon

Soirée veillée jeux

Salle des fêtes Fallon Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

L’association ESPOIR de Fallon vous invite à une soirée veillée jeux. Possibilité de repas avant les jeux.   .

Salle des fêtes Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 04 08 63  marineco@laposte.net

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English : Soirée veillée jeux

L’événement Soirée veillée jeux Fallon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL